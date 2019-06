Sub-15: Real Sociedade e Batuque FC são finalistas do campeonato regional

22/06/2019 21:52 - Modificado em 22/06/2019 21:53

A Real Sociedade e o Batuque FC garantiram neste sábado, 22, no campo do Centro de Estágio da FCF, o passaporte para a final do campeonato regional de futebol em sub-15, após vitórias claras sobre o Cantareira e Estoril respectivamente.

A Real Sociedade do grupo C e Cantareira do grupo A deram o pontapé de saída nos jogos das meias-finais, onde a vitória sorriu para a turma de Aldevino Cruz “Lors”, por 4-1. Com golos de Diego Sousa, Evanilson Cruz, Hernany Gomes e Wesley Rosário a Real Sociedade não teve dificuldades em vencer a turma do Cantareira, que marcou o golo de honra por intermédio de Dérick Santos.

No final da partida o treinador “Lors” mostrava-se naturalmente satisfeito com a vitória e pela forma como os seus jogadores controlaram o jogo. “A Real Sociedade está sempre focada em ganhar. Para a final o nosso único pensamento é, como sempre, vencer. Vamos trabalhar durante a semana para isso” salientou o treinador.

Na outra partida o Batuque FC, primeiro classificado do grupo B, não teve a mínima dificuldade para despachar o Estoril, segundo classificado do grupo C, com uma goleada das antigas. 15-0 foi o resultado final. Num jogo que mais parecia um treino de finalização para o jogo da final, os comandados de “Skuta” deixaram bem patente o grande poderio atacante desta equipa que, este ano, procura voltar aos títulos.

Rafael, com quatro golos apontados, foi o melhor marcador da partida, que contou ainda com golo de Custódio Silva (2), Edgar Lima (2), Yuran Silva (2), Rodrigo Rodrigues (1), Gerson Delgado (1), Diego Oliveira (1), Bruno Santos (1) e Bruno Neves (1).

O treinador do Batuque FC, “Skuta”, revelou no final da partida que o jogo feito pelos seus jogadores mostra que o trabalho feito ao longo da semana foi colocado em prática na perfeição. “Parece que foi fácil, mas foi um trabalho árduo feito ao longo da semana. A final vai ser 50/50 porque a Real Sociedade é uma equipa muito forte” sustentou.

O treinador não espera outro resultado na final que não seja a vitória, mas afirmou que caso não venha a concretizar-se, está satisfeito com o trabalho que os seus jogadores têm vindo a fazer ao longo da época.

A final entre a Real Sociedade e o Batuque FC está agendada para o próximo sábado, 29, no campo relvado de Salamansa.