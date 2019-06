Sub-15: Real Sociedade x Cantareira e Batuque FC x Estoril são os jogos das meias-finais

21/06/2019 01:05 - Modificado em 21/06/2019 01:05

O campo do Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol no Mindelo, vai receber neste sábado, 22, os jogos das meias-finais do campeonato regional de futebol sub-15, disputados entre: Real Sociedade x Cantareira e Batuque FC x Estoril.

O quadro de jogos das meias-finais, ficou completo, após a vitória do Estoril sobre o Pedra Rolada por 3-1, em jogo a contar para a última jornada do grupo C apurando-se assim a equipa de Monte Sossego. Cantareira do grupo A, Batuque FC (B) e a Real Sociedade (C), já se encontravam apuradas para as “meias”.

Para este sábado, 22, de junho estão marcados os dois jogos das meias-finais, no Centro Estágio da FCF, com o primeiro jogo da tarde marcado para às 14h30min e que irá opor as formações da Real Sociedade e do Cantareira, enquanto que, o segundo jogo da tarde entre Real Sociedade x Estoril está marcada para as 16 horas.

A grande final está agendada para o próximo fim-de-semana, no campo relvado de Salamansa.