Enapor ganha prémio de Informação Estatística na 5ª Edição do “African Ports Awards”

21/06/2019 00:15 - Modificado em 21/06/2019 00:16

A Enapor venceu o prémio do Porto que melhor comunica os seus dados estatísticos na 5ª Edição do “African Ports Awards”, que aconteceu em Lomé, Togo, no âmbito do 40º Conselho da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central – AGPAOC.

O prémio é o reconhecimento da aposta da ENAPOR na comunicação da sua gestão, disponibilizando informação periódica da actividade portuária e dando a conhecer o os seus resultados através das suas redes de divulgação.

A empresa está a apostar na melhoria do tratamento dos dados estatísticos com a introdução de novos modelos de gestão como o Business intelligence e o Power BI.

Estas ferramentas permitem produzir informação estatística da actividade portuária e indicadores de gestão com maior fiabilidade dos dados e em conformidade com os padrões internacionais, possibilitando assim o ajuste necessário na gestão da empresa para atingir os melhores resultados.

Fonte : http://www.enapor.cv