Cooperação Luxemburguesa financia reabilitação de 11 escolas em São Vicente

21/06/2019 00:04 - Modificado em 21/06/2019 00:04

A Ministra da Educação e Inclusão Social, Maritza Rosabal, garantiu no Mindelo, onde se encontra de visita, que no âmbito da Cooperação Luxemburguesa, onze escolas de São Vicente vão receber melhorias das condições de funcionamento e que estas incidirão na recuperação de casas de banho e cozinhas.

Durante a sua estadia em Mindelo, Maritza Rosabal, visitou a escola de São Pedro que neste momento tem cerca de 160 alunos. Um edifício que carece de melhorias urgente, principalmente a nível das instalações sanitárias e higiénicas, e que segundo Maritza Rosabal, essas melhorias vão acontecer brevemente.

Conforme a ministra, o concurso público para a execução do programa, que abarca ainda as ilhas de Santo Antão e São Nicolau, e que contemplará 33 escolas dessas ilhas, já foi lançado pelo Ministério da Educação, prevendo-se a implementação das obras ainda no decorrer deste ano, para a satisfação dos responsáveis educativos da ilha.

Depois da reabilitação de 370 escolas em 2016, cujas instalações estavam em fase adiantada de deterioração, esta é a segunda fase do projeto de intervenção nacional, onde já foram requalificadas até ao momento 37 escolas, nas ilhas de Santiago e Maio.

Este programa, financiado no quadro da Cooperação Luxemburguesa, responde, assim, à preocupação dos Delegados do ME nestas ilhas, que têm, também eles, procurado parceiros para proceder às referidas melhorias nas escolas.

A iniciativa está enquadrada no acordo assinado em 2016 entre o Ministério da Educação e a Cooperação Luxemburguesa.

De visita a São Vicente, Maritza Rosabal, manteve encontros de trabalhos com delegações do Ministério da Educação e do ICCA e com o presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves.