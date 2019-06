Governo alarga idade e valor de abrangência para Crédito à Habitação Jovem

20/06/2019 23:54 - Modificado em 20/06/2019 23:54

O Governo aumentou de 30 para 35 anos a idade máxima para obtenção dos juros bonificados para habitação e, através da Portaria nº 9/2019 de 28 março, alargou os valores abrangidos na categoria jovem: passou de cinco mil contos para sete mil contos o valor máximo abrangido para aquisição ou construção de habitação com juros bonificados. Trata-se de uma bonificação máxima de 55%.

De acordo com o Ministro das Finanças, o governo considerou o funcionamento mais eficiente do setor de habitação é condição fundamental, não só para a dinamização do setor imobiliário, da reabilitação urbana e das cidades, mas também para a inclusão social das famílias e mobilidade de pessoas, pelo que os mecanismos estão a ser progressivamente melhorados.

“Neste sentido, um dos compromissos assumidos pelo Governo para a IX Legislatura é o aumento dos rendimentos disponível das famílias e combate à pobreza. Isto, num enquadramento em que a política social seja promotora da dignidade da pessoa humana e da sua autonomia, conduzida com o devido respeito à dignidade e à privacidade das pessoas”.

Este processo está a ser liderado pelos bancos comerciais, que têm à disposição todas as informações e condições reunidas para dar continuidade ao programa que se quer vantajosa para as jovens famílias cabo-verdianas, numa abordagem ancorada no Programa do Governo e no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável.