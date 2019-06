Jogos Africanos de Praia: Cabo Verde imparável goleia Argélia por 13-3 e carimba passaporte para as “meias”

A seleção cabo-verdiana de futebol de praia, contínua imparável nos Jogos Africanos de Praia. Depois da vitória expressiva na ronda inaugural ante a Guiné Equatorial por 16-4, desta feita, o combinado nacional voltou a mostrar toda a sua força frente a Argélia, vencendo por 13-3. Os comandados de Pú Brito medem forças nesta sexta-feira com Marrocos para decidir o primeiro lugar do grupo A.

Os Tubarões Azuis selaram nesta quinta-feira, 20, o acesso às meias-finais dos Jogos Africanos de Praia, ao golear, no areal de Santa Maria, a seleção da Argélia, por 13-3, um jogo onde Cabo Verde voltou a mostrar um grande caudal ofensivo. Em dois jogos Cabo Verde já marcou 29 golos tendo sofrido 7 golos.

Nesta sexta-feira, a seleção volta a jogar, desta feita com Marrocos, partida agendada para 15h45, num jogo que promete muito espectáculo, pois as duas formações lideram o grupo A, só com vitórias, mas com vantagem para os Tubarões Azuis que têm melhor golo-average.

Djibuti, Nigéria, Senegal e Quénia são as selecções que compõem o grupo B, de onde sairá o adversário de Cabo Verde para o jogo da meia-final.

A seleção feminina de futebol de praia, entra também em campo esta sexta-feira, frente a Argélia, em jogo da segunda final dos ‘play-off’ dos Jogos Africanos de Praia, estando a uma vitória da medalha de ouro, depois da vitória no primeiro jogo com a mesma adversária, por 8-1.