Participantes da Catchupa Factory exibem trabalhos na exposição “Entre outras coisas”

20/06/2019 15:07 - Modificado em 20/06/2019 15:07

O Centro Cultural do Mindelo recebe, nesta quinta-feira, a apresentação do resultado dos trabalhos realizados pelos participantes da residência artística de fotografia Catchupa Factory, que decorre em São Vicente desde 30 de Maio, numa exposição denominada “Entre outras coisas”.

A organização pretende, com isso, divulgar todos os trabalhos feitos pelos nove participantes, nestas últimas três semanas, desde os desafios colocados pelos formadores, como ainda da iniciativa dos próprios formandos.

O evento promovido pela Associação Olho de Gente (AOJE), ocorre no Centro Cultural do Mindelo, no início da noite desta quinta-feira e conta com o financiamento do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, um dos parceiros angariados para esta quarta edição.

Esta última semana foi dedicada quase que exclusivamente à parte da exposição final destes fotógrafos, alguns experientes e outros menos, oriundos de países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e a sua diáspora.

Os escolhidos pelo júri, constituído por Diogo Bento e Rita Raínho da AOJE, pela formadora Michelle Loukidis, da África do Sul, e ainda Paula Nascimento (Angola) e John Fleetwood (África do Sul), que são os curadores convidados, serão ser divulgados no dia 02 de Abril de 2020.

Já passaram pela residência artística, conforme a organização, durante as três edições anteriores do Catchupa Factory, 36 fotógrafos e artistas dos PALOP.