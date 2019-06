Duba eleito jogador da semana da USL Pro-USA

20/06/2019 14:03 - Modificado em 20/06/2019 14:03

O jogador cabo-verdiano, Stevan Dos Santos, Duba, foi eleito futebolista da semana (Player of the Week) da Liga USL Championship, segundo escalão de futebol profissional dos EUA.

Duba foi a figura do jogo na goleada de 5-0 do Pittsburgh Riverhounds SC sobre o Atlanta United 2, sendo que abriu o marcador aos 7 minutos, e volvidos seis minutos fez uma assistência para o segundo golo do seu clube na goleada.

O jogador cabo-verdiano que representou o Mindelense em Cabo Verde, já soma dois golos e uma assistência na prova, foi ainda incluído no Onze Ideal da jornada.De salientar que antes de integrar o Pittsburgh Riverhounds SC, Duba representou o Ottawa Fury FC Clube, que também milita no segundo escalão do futebol profissional dos EUA/Canadá.