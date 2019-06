Sal: Mulher de 25 anos suspeita de afogar recém-nascido dentro de um balde de água

20/06/2019 12:23 - Modificado em 20/06/2019 12:23

Segundo nota de imprensa da Polícia Judiciária (PJ), ainda não se sabe concretamente em que circunstâncias ocorreu o suposto homicídio. Supostamente a mulher terá morto por asfixia, dentro de um balde com água, um recém-nascido, logo após o parto.

O crime terá ocorrido na localidade de Hortelã Baixo, em Santa Maria, no passado 31 de maio e a mulher foi detida esta quarta-feira, 19 Junho.

A jovem de 25 anos foi detida fora de flagrante delito, pela Policia Judiciária, por estar fortemente indiciada da prática de um crime de Homicídio na sua forma consumada e agravada.

Na sequência das investigações levadas a cabo pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), a detida foi presente, ainda esta quarta-feira, ao Tribunal da Comarca do Sal que lhe aplicou a Prisão Preventiva como medida de coação.