Jovem Poetisa relembrada num evento literário em Tarrafal

20/06/2019 00:43 - Modificado em 20/06/2019 00:43

Um evento organizado em parceria com a família da malograda poetisa Eneida Nelly, acontece no dia 21 de Junho, cujas actividades irão decorrer no Mercado de Artesanato e Cultura do Tarrafal.

De acordo com a organização, a Associação ALTAS, do conjunto de actividades constam manifestações culturais, depoimentos e uma tertúlia literária, animados com vídeos, declamação de poesias, testemunhos de familiares, poetas e amigos que conheceram e conviveram com Nelly, “uma jovem e promissora poetisa que muito cedo partiu do mundo dos vivos, deixando uma obra literária, muito rica em conteúdo poético e sentimento humano”.

Em reconhecimento à virtude “humana” que caracterizou a homenageada, no mesmo dia, a associação recebe uma delegação composta pelo projecto Literacias Açores- Cabo Verde e a Associação Viver 100 Fronteiras, “ambas organizações portuguesas muito respeitadas pelas ações humanitárias desenvolvidas a favor dos povos, com as quais a nossa organização mantem excelentes relações e desenvolvemos protocolos em várias áreas social, cultural, educativa, saúde e promoção da paz”.

O programa de visita será presidido pelo presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, e conta com a ilustre presenças de representantes dos ministérios da Educação e da Saúde no Tarrafal.

Com isso, espera-se enquanto organização anfitriã, “provocar uma interação entre as nossas entidades locais com a responsabilidade de lidar no dia a dia com dificuldades sociais diversas e nossas congéneres de Portugal, identificando problemas e ações conjuntas a desenvolver com o objetivo de minimizar os problemas e assim facilitar o trabalho de técnicos e funcionários ao serviço da comunidade”.