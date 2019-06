Ary Morais estreia-se no festival de Jazz de Kongsberg na Noruega

O cantor cabo-verdiano Ary Morais será atração em Kongsberg, para os fãs de jazz, na sua primeira participação no famoso palco de Kongsberg Jazzfestival, no dia 3 de julho.

A participação de Ary Morais na abertura do Kongsberg Jazzfestival coincide ainda com o último concerto da digressão do artista nos festivais de verão na Noruega este ano. Ainda antes de pisar o palco de “Kongsberg Jazzfestival”, o artista cabo-verdiano actua em Halden Kulturhus no dia 21 de Junho e no Festival da Lusofonia em Oslo, no dia 29 de Junho.

Após levar as suas apresentações para diversas zonas e cidades da Noruega, com o projeto “Vibrações Quentes no Inverno” onde o Teatro de Kongsberg foi o palco do primeiro concerto desta digressão, no dia 1 de fevereiro passado, chegou a vez do Kongsberg Jazzfestival fazer retornar à cidade o músico cabo-verdiano para mais um show musical.

O Kongsberg Jazz Festival teve inicio em 1965 e é o principal festival da Noruega em jazz inovador. O Kongsberg Jazz Festival apresenta estrelas norueguesas e internacionais de classe mundial e oferece vários programas paralelos.