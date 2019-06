Associação Terra Tambor: “Celebração do San Jon deste ano com base no voluntariado”

20/06/2019 00:22 - Modificado em 20/06/2019 00:22

Foto: Inforpress

A Associação Terra Tambor, organizadora das festas de São João Baptista há vários anos, informou que a festa de romaria deste ano será celebrada de forma mais particular e com ênfase no voluntariado.

Esta informação foi avançada à Agência Cabo-verdiana de Notícias pelo Presidente da Associação, António Tavares, tendo este assegurado que esta decisão surgiu depois das eleições para a escolha do novo corpo directivo. O mesmo salienta, ainda, que devido as eleições, a associação não teve tempo para uma preparação de forma adequada.

António Tavares informou também, que este ano não vai ser possível a realização das actividades habituais, mas, no entanto, estende o seu convite aos tamboreiros, parceiros e coladeiras a fazerem parte das festas de São João Baptista mas de forma voluntária.

De acordo com o mesmo, este ano não vai ser possível atribuir a gratificação que é uso oferecer aos tamboreiros e coladeiras. Devido ao empossamento recente, a associação não conseguirá realizar o conhecido ‘saltá lumnara’, pois essa é uma actividade que exige ter segurança, assim como uma grande logística por detrás.

No entanto, António Tavares avança que a peregrinação do dia 24 é certa. Este ano a partida efectua-se a partir da Praça Estrela, situada no centro da cidade, rumo a de Ribeira de Julião, onde acontecem as celebrações.

As inscrições já se encontram abertas para a participação dos “tamboreiros mestres” mas também para as escolas de samba em geral, que têm grupos de percussão.

As actividades das festas de São João Baptista acontecem nos dias 23 e 24 de Junho na zona periférica de Ribeira de Julião.