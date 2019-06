Navio Inter-Ilhas faz viagem extra na sexta-feira

A companhia de viagem Polaris-Cia, notificou que na sexta-feira, 21 de Junho, o navio Inter-Ilhas, realizará uma viagem extra para dar resposta à demanda de passageiros para as festas de São João Baptista no Porto Novo e que terão no fim-de-semana o seu ponto alto.

A linha São Vicente/ Santo Antão vem sendo assegurada apenas pelo ferry-boat Inter-Ilhas, já que o Liberdadi está ainda em trabalhos de reparações, após o acidente sofrido no cais do Porto Novo, e o navio Armas está sem previsão de retorno aos mares depois de ter sido suspenso sem aviso prévio.

As autoridades marítimas e portuárias estimam um grande fluxo de pessoas que se deslocam de São Vicente para Santo Antão, nesta altura, já que as festividades de São João Baptista, considerada uma das maiores manifestações populares de Cabo Verde, leva todos os anos, milhares de residentes em S. Vicente às festas do Porto Novo.