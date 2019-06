Sal/2019: Selecção masculina e feminina de Futebol de Praia iniciam prova com vitórias e reforçam candidaturas ao ouro

19/06/2019 23:18 - Modificado em 19/06/2019 23:18

A segunda-fase dos Jogos Africanos de Praia-Sal 2019, arrancou nesta quarta-feira, no areal da praia de Santa Maria, com destaque para o futebol de praia, onde as selecções masculina e feminina de Cabo Verde entraram com o pé direito ao vencerem a Guiné Equatorial e a Argélia respectivamente.

A selecção masculina foi a primeira a entrar em campo e não teve dificuldades em vencer a Guiné Equatorial por 14-6, arrancando da melhor forma possível a fase de grupos. Nesta quinta-feira a selecção cabo-verdiana voltará ao areal de Santa Maria, para defrontar a Argélia que perdeu com o Marrocos por 7-3.

De realçar que, o primeiro e o segundo classificado nesta prova classificam-se directamente para o Mundial de Praia que se realiza em San Diego (California-EUA) de 8 a 15 de Outubro, e para as Olimpíadas de Tóquio 2020.

Já em femininos as comandadas de Nita Nédio, também não tiveram dificuldades para levar de vencida a Argélia, com um resultado expressivo de 8-1.

No total a selecção realizará três jogos com a Argélia e em caso de triunfo no segundo jogo, agendado para sexta-feira, 21, conquistará a medalha de ouro.

A selecção feminina recorde-se está automaticamente apurada para o Mundial de Praia, a disputar em San Diego, Califórnia, EUA.