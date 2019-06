Sal/2019: Nando e Bubista esperam que “Teqball” evolua em Cabo Verde

Foto: Sportsmidia

Os antigos capitães dos Tubarões Azuis, Fernando Neves (Nando) e Pedro Brito (Bubista) participaram na terça-feira, 18, em dois amigáveis de demonstração do Teqball, nos Jogos Africanos de Praia, que acontecem em Santa Maria, Ilha do Sal.

No primeiro jogo da tarde, defrontaram uma dupla que tinha o antigo futebolista internacional português Simão Sabrosa e na segunda jogaram contra um par misto com a brasileira do futvoley, Natália Guiter.

Em declarações à Sportsmidia, Nando destacou o lado bom de participar no lançamento desta modalidade no país. “É um privilégio estar aqui a partilhar este momento com um atleta como o Simão Sabrosa e espero que consigamos levar a iniciativa para a frente e que os nossos jovens possam aprender a modalidade”.

O capitão dos Tubarões Azuis na CAN 2013, de acordo com a mesma fonte, assegurou que antes só tinha assistido vídeos e que foi a primeira vez que teve contacto com o Teqball.

Por sua vez Bubista, actual treinador do Batuque FC, afirmou que a experiência foi enriquecedora, por ser a primeira vez que jogou numa mesa oficial e com um grau de dificuldade ainda maior por ter sido na areia.

Para o antigo futebolista, o ganho foi poder divulgar a modalidade e contribuir para a sua massificação no arquipélago, tendo em conta que é um desporto para todas as idades e que ajuda a fortalecer a amizade.