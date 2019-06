CMSV lança concurso para asfaltagem do Centro da cidade e zona de Ribeirinha

A Câmara Municipal de São Vicente abriu um concurso para reabilitação das vias do centro da cidade do Mindelo e pavimentação em calçadas da avenida da zona de Ribeirinha, sendo que as candidaturas deverão ser entregues até 17 de Julho.

De acordo com a edilidade sanvicentina, a intenção estratégica é de requalificar a estrutura viatória do centro do Mindelo face ao natural desgaste do piso betuminoso ao longo dos últimos 18 anos e, por outro lado, construir acessibilidades modernas à localidade de Ribeirinha, segunda zona mais populosa da ilha.

Neste âmbito, o concurso está aberto a todas as empresas nacionais e estrangeiras que, segundo a mesma fonte, reúnam os requisitos necessários em termos de idoneidade, capacidade técnica e financeira e com experiência comprovada na pavimentação de arruamentos.

A abertura do concurso, apresentação, abertura e avaliação das propostas e por último a assinatura do contrato de adjudicação, são as quatro fases do processo de candidaturas.

As candidaturas devem ser redigidas em língua portuguesa e em conformidade com o caderno de encargos e entregues até o próximo dia 17 de Julho, na secretaria da edilidade. A abertura pública das propostas acontece no dia seguinte, 18, na sala de reuniões da Câmara Municipal de São Vicente.