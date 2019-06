Noruega já mata mais baleias do que o Japão e a Islândia juntos

19/06/2019 11:55 - Modificado em 19/06/2019 11:55

Relatório alerta para necessidade de intervir nesta prática, nada digna de um país tão próspero como a Noruega.

A Noruega tornou-se no país que mais baleias mata. Nos últimos dois anos, matou mais animais desta espécie do que a Islândia e o Japão juntos.

Um novo relatório, publicado esta segunda-feira, apela à comunidade internacional para reagir às tentativas constantes da Noruega para enfraquecer as regras para a caça de baleias e as suas tentativas de melhorar as condições de mercado das mesmas.

Intitulado ‘Frozen in Time: How Modern Norway Clings to Its Whaling Past’ [Congelados no tempo: Como a Noruega Moderna se mantém presa ao seu passado Baleeiro], produzido pelo Instituto de Cuidados Animal, o Ocean Caree a Pro-Wildlife, o relatório detalha ainda que a proibição do comércio de baleias naquele país está a enfraquecer e o seu comércio internacional está a aumentar.

O estudo concluiu que o governo deste país está a patrocinar vários projetos que promovem as vendas domésticas de produtos feitos de baleia, como cosméticos ou suplementos alimentares.

“Sendo um dos países mais modernos e prósperos do mundo, a caça à baleia na Noruega representa um anacronismo”, afirma a bióloga Sandra Altherr, da Pro-Wildlife, referindo que esta atividade só serve para “prejudicar a reputação do país”.

Por Notícias ao Minuto