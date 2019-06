Sal/2019: Rute Duarte “Objetivo é entrar na prova e dar tudo para vencer”

A seleção feminina de futebol de praia fez nesta terça-feira o último treino de adaptação ao areal do campo em Santa Maria, antes da estreia nos Jogos Africanos de Praia, esta quarta-feira, frente à congénere da Argélia, onde todos os olhos estão voltados para a medalha de ouro.

A equipa feminina de futebol de praia, a primeira de sempre nesta modalidade, prepara-se focada numa boa prestação. Nas palavras de Rute Duarte, atleta do CS Mindelense, e que faz parte das escolhidas de Nita Nédio, o objetivo passa por entrar em todos os jogos e dar tudo para no fim conseguir o ouro.

“Tudo na vida é uma luta. Nada cai nas nossas mãos sem esforço. Sabemos que para chegarmos ao ouro teremos que nos esforçar muito” afirmou a atleta do combinado nacional, apontando que apesar do facto de só terem iniciado os treinos na segunda-feira, estão tendo um bom entrosamento.

Sobre a sua chamada para a primeira seleção de Cabo Verde de futebol de praia, a jogadora assegura que não consegue encontrar as palavras certas, para explicar a enorme emoção que lhe vai na alma. “Era algo que eu não estava há espera. A minha oportunidade chegou, por isso vou agarrá-la com todas as minhas forças, dedicação, trabalho e dar o máximo para honrar da melhor forma possível a nossa seleção” expressou.

“Estamos preparadas para dar tudo de nós em prol de Cabo Verde”, realçou a atleta que faz questão de salientar que a seleção é composta por jogadoras que fazem parte das equipas federadas em futebol de 11, mas que isso não impede o sonho do ouro.

De referir que a seleção feminina, orientada por Nita Nédio, é composta por dez atletas, sendo quatro de São Vicente, quatro do Sal e duas de Santiago. A primeira partida da seleção cabo-verdiana na prova está marcada para esta quarta-feira, com início às 17 horas.

O futebol de praia joga-se num campo de 37 metros de comprimento por 28 metros de largura, como medidas oficiais, e cada jogo tem três períodos de 12 minutos cada.

Este modalidade tem a característica particular de os jogos nunca terminam empatados. Em caso de empate no tempo regulamentar existe um prolongamento de três minutos e mesmo assim, se subsistir o empate, o vencedor será encontrado no desempate por penalidades.

A pontuação é de três pontos por vitória no tempo normal, dois pontos por vitória no prolongamento e um ponto por vitória nos penalties.