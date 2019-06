Banco de Urgência de Adultos do HBS ganha nova sala de espera

18/06/2019 16:34 - Modificado em 18/06/2019 16:34

O Banco de Urgência de Adultos do Hospital Baptista de Sousa (HBS) vai contar, a partir desta quarta-feira, 19, com uma nova sala de espera, servindo esta para a reorganização adequada do atendimento dos vários tipos de urgência.

A inauguração da nova sala de espera, de acordo com uma nota de imprensa enviada ao NN, está integrada no projecto de reorganização do banco de urgência de adultos do HBS, que fazia-se necessário para o adequado atendimento dos vários tipos de urgências que são atendidas neste local (desde não urgente a emergente, diferenciados pela triagem de prioridades) e pelo crescente aumento da população e seus novos desafios.

A mesma fonte adianta que, com isso pretende-se ainda melhorar a acomodação dos acompanhantes, que terão um espaço mais acolhedor durante a espera dos seus familiares ou amigos. De referir que a cerimónia de inauguração que começa às 10h00 e será presidida pela PCA do hospital, Dra. Ana Brito e conta com a presença do PCA da MOAVE, João Leão.