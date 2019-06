Sub-15: Estoril e Atlético Pedra Rolada decidem na última jornada o último semifinalista do campeonato

18/06/2019 01:53 - Modificado em 18/06/2019 01:53

Com tudo decidido no que toca aos primeiros classificados dos três grupos e que seguem em frente na prova, só falta saber qual será a última equipa a juntar-se ao trio formado por Cantareira (A), Batuque FC (B) e Real Sociedade (C). Nesta nona jornada do grupo C, (composto por cinco equipas) sairá a outra formação a completar o lote de equipas apuradas, o Atlético Pedra Rolada venceu o Vasquianos por 2-1, levando a decisão para a última jornada frente ao Estoril.

Á entrada para a penúltima jornada do grupo C, três equipas (Atlético Pedra Rolada, Estoril e Desportivo Fonte Francês), tinham em aberto a possibilidade de apuramento para as meias-finais. Mas, com a derrota do Desportivo Fonte Francês frente à Real Sociedade por 3-4, as contas ficaram limitadas a apenas duas equipas, isto depois da vitória do Atlético Pedra Rolada sobre o Vasquianos por 2-1.

Com estes resultados a Real Sociedade reforçou a sua condição de líder invicto, agora com 24 pontos. O Atlético Pedra Rolada soma 12 pontos ultrapassando na tabela classificativa o Estoril (10) que folgou nesta jornada. Já o Desportivo Fonte Francês com 7 pontos ficou fora da luta para as meias-finais.

A última jornada reserva um embate aliciante no Campo de Chã de Alecrim entre o Estoril e Pedra Rolada, para decidir a quarta equipa que irá seguir para as “meias”.