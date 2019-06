Zé Luís a dois milhões de euros do FC Porto

Foto: O Jogo

Depois da primeira recusa do Spartak de Moscovo em libertar Zé Luís, o FC Porto, que está a procura de um novo avançado para Sérgio Conceição até o início da pré-época, vai voltar à carga pelo avançado cabo-verdiano. O NN sabe que o clube russo não abdica dos 10 milhões limpos nos cofres do clube. E como quem vende é que paga as comissões, impostos, compensações, o FCP tem que subir a parada de modo que se paguem essas despesas para o Spartak de Moscovo receber os 10 milhões

O jornal O Jogo, próximo do FCP, diz que o clube tinha avançado com 8 milhões de modo que a operação fica-se em 10 milhões com custos adicionais com comissões, essas terão de ficar a cargo dos dragões, o que significaria um investimento considerável por parte do clube portista.

Numa altura de aperto financeiro, a tentativa é claramente evitar passar a barreira dos 10 milhões no investimento total. Segundo a mesma fonte, neste momento o maior trunfo do FC Porto é o próprio jogador que já está convencido a rumar ao Dragão, quer pela componente desportiva, quer pelo regresso a um país mais familiar, quer ainda do ponto de vista contratual, já que existe um pré-acordo que prevê um contrato de quatro anos e um salário de 1,5 milhões de euros anuais.