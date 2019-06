Sal/2019: Garrafas de plástico recolhidas no areal de Santa Maria vão dar vida a azulejos fabricados no concelho do Paúl

17/06/2019 23:54 - Modificado em 17/06/2019 23:54

As garrafas de plástico recolhidas durante os Jogos Africanos de Praia, que se realizam em Santa Maria, na ilha do Sal até 23 de junho, vão ter como destino final a fábrica de azulejos situada no Paul, Santo Antão, e que tem na reciclagem de plástico a base da confecção dos referidos azulejos.

De acordo com a organização da prova, o número de garrafas aumentou durante o fim-de-semana devido a grande afluência de público ao recinto onde decorrem os jogos. Sendo que nos primeiros dias de prova, já foram recolhidos milhares de garrafas na Tartaruga gigante montada no areal da praia de Santa Maria.

De salientar que a Fábrica de azulejos, instalada em 2017 em Janela, Paul, pela Fundação dos Amigos do Paul na Holanda, tem servido para retirar grandes quantidades de plástico do ambiente, transformando-os em azulejos.