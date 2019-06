Ex-presidente do Egito Mohammed Morsi morre em tribunal

17/06/2019 16:32 - Modificado em 17/06/2019 16:32

O ex-presidente do Egito Mohammed Morsi morreu em tribunal, avança a imprensa internacional. Tinha 67 anos.

Foto: Reuters

Mohammed Morsi morreu depois de colapsar numa sessão no tribunal, noticia esta segunda-feira a imprensa internacional, citando a televisão estatal do Egito.

De acordo com a televisão, o antigo presidente do Egito, de 67 anos, desmaiou numa audiência no tribunal, tendo vindo a morrer depois.

A emissora não adianta, contudo, mais detalhes sobre qual o problema de saúde, em concreto, que terá ditado a morte de Morsi.

Recorde-se que Mohammed Morsi, o primeiro presidente egípcio democraticamente eleito, foi destituído do poder, em 2013, pelas forças armadas.

Desde então, Morsi enfrentou a justiça, tendo sido julgado e condenado a 20 anos de prisão, em 2015, por ter estado implicado na detenção e tortura de manifestantes durante o mandato.

Outros 12 arguidos acusados com Morsi, nomeadamente responsáveis da Irmandade Muçulmana e do governo do ex-presidente, foram condenados a 20 anos de prisão pelas mesmas acusações, de “uso de violência”, “prender e torturar manifestantes” à margem de uma manifestação a 05 de dezembro de 2012, em frente ao Palácio Presidencial no Cairo. Dois outros implicados foram condenados a 10 anos de prisão.

Por Notícias ao Minuto