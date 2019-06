Fábio Ramos é o vencedor do TMC 2019-Mindelo

17/06/2019 13:33 - Modificado em 17/06/2019 13:33

Fábio Ramos é o vencedor do concurso de vozes Todo Mundo Canta 2019-Mindelo, que aconteceu este domingo em São Vicente. A gala final do evento contou com a participação de 12 finalistas.

Depois de vários anos, um concorrente do sexo masculino consegue a distinção de melhor voz do concurso. Em segundo e terceiro lugar ficaram Aline Landin e Mara Gomes, respetivamente.

Natural da ilha de São Nicolau, o jovem de 28 anos destacou-se entre os restantes candidatos, conseguindo assim a distinção desta oitava edição do concurso. Uma vitória que lhe dá acesso à final do nacional com candidatos das outras ilhas do país, que acontece no dia 21 de Julho, na cidade do Mindelo.

Fábio Ramos interpretou duas músicas, sendo um tema da sua autoria – Katem mi sem bó, e outro tema escolhido pela organização, um dos requisitos do concurso. O jovem cantor que participa pela primeira vez num concurso deste tipo, diz que apesar de ter trabalhado com este objetivo, não estava à espera de vencer. “Uma alegria enorme vencer o concurso. Preparei-me o melhor possível mas não sabia se iria conseguir. Tivemos neste final, grandes concorrentes à altura”.

Sobre esta final, diz “este foi um dos momentos mais difíceis durante toda esta caminha, com cada um, a dar melhor de si”.

Fábio Ramos mostra-se satisfeito com a sua prestação e também com a receção do público sobre a escolha do tema original. “O tema ‘Katem mi sem bó’ é da minha autoria, bem como o arranjo musical. E fiquei muito feliz com o feedback do público.

Diz que agora é continuar a trabalhar nos seus projetos musicais e brevemente irá lançar este single.

Para a organização, o balanço desta edição é positivo. “Tínhamos como objetivo apresentar um show de talentos com muita qualidade e potencial. O que conseguimos”, destaca Eurico Évora.

Tiago Silva, em representação dos jurados, diz que tem sido um prazer trabalhar com este projeto que ao logo dos anos, tem ganho novo formato e “corpo diferente”. Portanto, apela a quem puder contribuir para o seu melhoramento e manutenção que o faça. Porque, este é um projeto, conforme realçou, que tem vindo a enaltecer e apresentar novas vozes à sociedade.

O Todo Mundo Canta Nacional acontece no dia 21 Julho no Hotel Porto Grande. A maior parte das ilhas já tem confirmado a sua presença no evento.