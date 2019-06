CNDHC lança vídeo do Cidadão Pikinoti com Língua Gestual

14/06/2019 00:40 - Modificado em 14/06/2019 00:40

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) lança esta sexta-feira, 14 de Junho, o vídeo do Cidadão Pikinoti com Língua Gestual. O ato irá decorrer na Escola Nova Assembleia, em Achada Santo António, Cidade da Praia.

De acordo com a comissão, a produção do vídeo contou com as parcerias da Dikor, da Escola Secundária Pedro Gomes e da Associação Cabo-verdiana de Surdos. A Língua Gestual foi assegurada por Lívia Mendes (Samira), Igor Borges (Miguel) e Adelsa Tavares (narradora).

O projeto contou com o apoio da UNICEF e financiamento da Bornefonden e da Cooperação Portuguesa. Resulta de uma adaptação da cartilha “Cidadão Pikinoti”, lançada pela CNDHC em 2013, com o objetivo de transmitir aos pequenos os conceitos básicos relacionados com os seus direitos e deveres e com o exercício da cidadania.

A adaptação para o formato audiovisual com língua gestual tem como objetivo permitir que o conteúdo seja acessível às crianças com deficiência auditiva. O vídeo será posteriormente distribuído aos estabelecimentos de ensino do país, esperando-se que possa ser utilizado como um recurso didático nas salas de recurso e não só.

Recorde-se que, desde o seu lançamento, a cartilha Cidadão “Pikinoti” tem sido distribuída pelos jardins-de-infância e escolas do ensino básico do país.

Em 2016, foi feita uma adaptação para o Sistema Pictográfico para Comunicação (SPC), destinada a crianças com necessidades educativas especiais, em parceria com Teresa Mascarenhas. Em 2018, foi lançada uma edição em formato audiovisual.

A atividade irá contar com um momento cultural protagonizado por crianças da Escola Nova Assembleia e da Escola Eugénio Tavares.