Farense vence Liceu Ludgero Lima e garante lugar no nacional de Andebol

14/06/2019 00:30 - Modificado em 14/06/2019 00:30

As equipas do Farense e do Liceu Ludgero Lima disputaram, na passada quarta-feira, o terceiro jogo das meias-finais dos Play Off do Campeonato Regional Sénior de Andebol de São Vicente. A equipa do Farense garantiu passagem à final da competição depois de vencer por 35-31 e garantiu também presença no nacional.

Num jogo bastante disputado entre as duas equipas e com sucessivos empates. Nas bancadas, a assistir, esteve um público bastante efusivo e muita emoção de parte a parte. Nos minutos finais, a equipa do Farense foi a melhor e terminou o jogo com quatro golos de vantagem. Uma vitória que só foi decidida no prolongamento, após empate a 30 golos no tempo regulamentar.

No final da partida a equipa do Liceu Ludgero Lima decidiu apresentar um protesto. É que segundo a formação treinada por Jean Pierre, o jogo não teve nenhum equilíbrio e que a sua equipa acabou por ser prejudicada por algumas decisões parciais que influenciaram o resultado.

“Fomos sacrificados pela arbitragem do início ao fim do jogo e isso é mau. Quando se erra para os dois lados tudo bem, mas quando isso acontece só num sentido é porque algo vai mal. Qualquer equipa pode perder, mas não desta forma”, criticou o técnico da equipa estudantil.

Quem estava satisfeito com o resultado era o técnico do Farense. Elton Santos disse ter acreditado deste cedo na possibilidade de conseguir atingir este objetivo. E felicita a equipa adversária pelo jogo que considerou ter sido muito difícil, mas que no final a vitória sorriu para a sua formação.

Farense junta assim ao Atlético do Mindelo campeão de São Vicente e Cabo Verde, na final do Play Off do regional, que será disputada à maior de cinco partidas que vão determinar o campeão da ilha de São Vicente.

Anderson Ramos do Farense foi o melhor marcador do jogo, em que os guarda-redes estiveram em destaque com prestações de grande nível.

De referir que a ilha de São Vicente será o palco do Campeonato Nacional de Andebol masculino, agendado entre os dias 24 e 29 de Julho.

A decisão foi comunicada à Associação Regional de Andebol de São Vicente pela federação da modalidade, que aprovou a candidatura apresentada por essa região desportiva há cerca de um mês.

A Associação de São Vicente alegou que há vários anos Mindelo não é palco da prova em seniores masculino e que a sua realização nesta cidade vai representar poupanças financeiras consideráveis, já que a região será representada por duas equipas. Isto devido ao facto de o Atlético do Mindelo ser detentor do título nacional, por isso São Vicente ganhou o direito de ter duas equipas na competição a nível nacional.