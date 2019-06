Correios de Cabo Verde lança selo dos 1ºs Jogos Africanos de Praia Sal 2019

14/06/2019 00:23 - Modificado em 14/06/2019 00:24

No âmbito da realização dos Primeiros Jogos Africanos de Praia Sal 2019, a ter lugar na ilha do Sal neste mês de junho, os Correios de Cabo Verde, em parceria com o Comité Organizador dos Jogos Africanos de Praia, colocarão em circulação um selo alusivo à efeméride, selo intitulado “Jogos Africanos de Praia – Sal 2019”.

“Tendo presente o novo programa do Governo para a Legislatura, cujo objetivo é estabelecer o desporto como um fator de desenvolvimento e instrumento privilegiado para a projeção da imagem internacional de Cabo Verde, os Correios, enquanto uma das empresas mais antiga do Arquipélago, não podia deixar de se associar a este importante evento do nosso País”, escreve em comunicado os Correios de Cabo Verde.

E que dada a sua pertinência, os Correios associam-se ao acontecimento, colaborando com a conceção do selo alusivo ao tema, que posteriormente irá circular pelos quatro cantos do mundo através de envio de cartas e postais, pela presente emissão filatélica.

Com a assinatura do artista plástico Domingos Luísa, o selo tem a taxa de 40$00 e uma tiragem de 2000 unidades para selos de 40$00 e 150.000 unidades para selos de 60$00 e com uma tiragem de 1500 blocos.

A cerimónia de lançamento terá lugar no dia 15 de Junho em Santa Maria, no Sal.

O ato do lançamento será dirigido pelo Presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde, Eng. Isidoro Gomes.