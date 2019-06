Jogos Africanos de Praia – Sal 2019 arrancam sob expectativas

13/06/2019 23:23 - Modificado em 13/06/2019 23:23

Foto: Inforpress

Os I Jogos Africanos de Praia – Sal 2019 terão inicio oficialmente esta sexta-feira, 14 de junho, cuja cerimónia de abertura está marcada para as 18h30, em Santa Maria, Ilha do Sal.

A decorrer de 14 a 23 de junho, na Cidade de Santa Maria, o Sal 2019, pela sua dimensão continental e pela primeira vez no continente africano, vão colocar o nosso país na história do Desporto Africano e na rota internacional de realização de megaeventos desportivos.

O Sal 2019, considerado o maior evento desportivo a ser realizado em Cabo Verde, vai contar com a participação de cerca de 40 países e 800 atletas a disputar medalhas em 11 modalidades: atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, vólei de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf e natação em águas abertas.

Cabo Verde irá competir nas onze modalidades destes Jogos Africanos de Praia, sendo que na primeira fase que se prolonga até o dia 17, as nossas seleções estarão em provas nas disciplinas de atletismo, andebol, ténis, remo, natação em águas abertas e freestyle, tanto em masculino como em feminino, e na segunda fase, de 17 a 23 de junho, competirão nas modalidades de voley de praia, basquetebol 3×3 e kite.

Foi em maio de 2017, em Djibuti, durante a 17ª sessão ordinária da Assembleia Geral das Associações dos Comités Olímpicos da África (ACNOA), que Cabo Verde venceu a candidatura para a organização dos I Jogos Africanos de Praia (IJAP).

O evento conta com forte engajamento do Governo, através do Ministério do Desporto, na sua materialização que promete ser um marco decisivo na consolidação da visão deste executivo em transformar Cabo Verde num palco internacional apelativo a grandes eventos desportivos internacionais.

De referir que a delegação de Cabo Verde é constituída por cerca de 100 elementos, entre atletas (70), chefes de missão, treinadores, médicos, fisioterapeutas, roupeiros e restante staff.