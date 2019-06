DGD disponibiliza à FCF 1500 contos para o Inter-Ilhas 2019

13/06/2019 17:39 - Modificado em 13/06/2019 17:42

A Direção Geral dos Desportos e a Federação Cabo-verdiana de Futebol, assinaram nesta quinta-feira, na cidade da Praia, um acordo de financiamento para a “Taça Independência 2019”, no valor de 1500 contos.

Faltando menos de um mês para o Inter-Ilhas, que se realiza pela primeira vez em São Nicolau, a prova implica custos acrescidos e neste momento o seu financiamento não está garantido na totalidade.

Nesta quinta-feira, a DGD representada por Anildo Santos e a FCF por Mário Semedo, deram um passo que no entender destes, é “muito importante”, para a realização da prova, com a assinatura de um financiamento na ordem dos 1500 contos.

O financiamento de 1500 contos, por parte da DGD, segundo o líder da FCF, Mário Semedo, representa cerca de 20% do orçamento total, por isso fica longe de cobrir todas as despesas. Mas de acordo com o mesmo, está confiante em outras contribuições de entidades nacionais, porque entende que só com o montante disponibilizado pela DGD, e da FCF na ordem dos 30%, não será possível cobrir todas as despesas da prova, ficando assim a faltar, outros 50 por cento.

Entretanto, Mário Semedo, assumiu Rádio Pública, que está otimista, acreditando que os parceiros irão responder de forma positiva e que no dia 05 de julho, o Inter-Ilhas vai começar sem sobressaltos, estando neste momento a aguardar respostas das entidades a quem foram solicitados apoios. De realçar que a prova arranca no dia 05 de Julho e tem final agendada para 17 do mesmo mês, com a participação de 10 seleções.