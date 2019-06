Empreitadas de Reabilitação de vias em betuminoso no Mindelo e de Pavimentação sobre calçada da Av. de Ribeirinha

13/06/2019 14:09 - Modificado em 13/06/2019 17:33

Câmara Municipal de São Vicente – Concurso Público

1- Entidade Financeira Câmara Municipal de São Vicente

2- Entidades concorrentes O concurso é aberto a todas as empresas, nacionais e estrangeiras, que reúnam os requisitos necessários em termos de idoneidade, capacidade técnica e financeira e tenham experiência comprovada na pavimentação de arruamentos.

3- Prazo de Execução O prazo de execução dos trabalhos de pavimentação e repavimentações consta do Caderno de Encargos.

4- Processo de Concurso O PEN-DRIVE, contendo o Programa de Concurso, pode ser adquirido na Secretária de Expediente e Arquivo, no horário normal de funcionamento, mediante solicitação escrita, acompanhada do montante 50.000$00 ECV (Cinquenta mil escudos), em dinheiro ou em cheque visado emitido a favor da Câmara Municipal de São Vicente. O Programa do Concurso é constituído pelo presente Anúncio e pelo Caderno de Encargos, necessário para apresentação das propostas. O processo concursal comporta as seguintes fases: 1ªFase: Abertura do concurso público 2ª Fase: Apresentação das propostas 3ª Fase: Abertura e Avaliação das propostas 4ª Fase: Adjudicação e Contrato

5- Critérios de avaliação São os constantes no Caderno de Encargos

6- Apresentação de Propostas/Prazo As propostas redigidas em língua portuguesa e em conformidade com as prescrições do Caderno de Encargos, deverão ser entregues em envelopes opacos, devidamente fechados, contendo um original e duas cópias, até às 16h00 horas do dia 17 de Julho de 2019, Quarta-Feira, na Secretária de Expediente, sito no Edifício dos Paços do Concelho, na Praça Pidjiguiti.

7- Validade das Propostas As propostas entregues deverão manter-se válidas por um período de 90 (noventa) dias a contar da data limite para entrega das propostas.

8- Abertura das Propostas A sessão pública de abertura das propostas terá lugar no dia 18 de Julho de 2019, Quinta-Feira, pelas 10h00, na Sala de Reuniões desta Câmara, sito na Praça Pidjiguiti, Edifício dos Paços do Concelho, CP. 25- São Vicente- Cabo Verde.

9- Esclarecimentos Informações e pedidos de esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no Gabinete do Vereador do Património, sito no Edifício dos Paços do Concelho, C.P. n.º 25, São Vicente-Cabo Verde, email rodrigo.martins@cmsv.gov.cv.

Câmara Municipal de São Vicente, aos 13 dias do mês de Junho de 2019

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente

– AUGUSTO CÉSAR LIMA NEVES –