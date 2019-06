Primeiro curso de Doutoramento em Turismo

O primeiro Curso de Doutoramento em Turismo terá início em Setembro nos polos do ISCEE no Mindelo e na Praia.

Doutoramento feito na sequência de um trabalho preparatório desenvolvido no âmbito do projeto RAÍZES. “Este é um marco importante alcançado pelo Projeto Raízes, em resultado dos esforços realizados pelos parceiros Universidade do Algarve e ISCEE, que em conjunto com a ADPM, tornaram possível a abertura do primeiro curso de doutoramento em Turismo em Cabo Verde”.

Os doutoramentos, conforme a organização, têm como objetivo reforçar as competências técnicas dos profissionais, em particular do turismo, nas suas diversas dimensões, bem como impulsionar a investigação e a produção de conhecimento no setor do turismo, um dos pilares da economia cabo-verdiana.

O projeto RAÍZES é promovido pela ADPM, em parceira com a associação 14 MAIS, ADIRP, Dragoeiro, Câmaras Municipais de Paul e Porto Novo e ISCEE, contanto ainda como parceiros associados o CNAD, IEFP, Ministério de Agricultura e Ambiente, Áreas Protegidas de Santo Antão, Ministério da Economia e Universidade do Algarve.

O projeto RAÍZES, financiado pela União Europeia, teve início em setembro de 2017 e terá a duração de três anos, tendo como objetivo geral promover o turismo sustentável como fator de geração de rendimentos e melhoria das condições socioeconómicas na Ilha de Santo Antão.

O objetivo específico do projeto é diversificar e qualificar a oferta turística com base no património e na capacitação das Organizações da Sociedade Civil na Ilha de Santo Antão.