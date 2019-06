Criado em Luxemburgo Núcleo da Federação Cabo-verdiana de Futebol

13/06/2019 00:56 - Modificado em 13/06/2019 00:56

Foto: CrioloSports

Depois da Holanda, o Luxemburgo tem agora o Núcleo da Federação Cabo-verdiana de Futebol que foi oficialmente empossado no passado fim-de-semana.

O Núcleo é um Órgão Consultivo e de apoio da FCF, instalada na Comunidade Cabo-verdiana do Luxemburgo.

Joel Barros, Vice-presidente da FCF, representou a instituição cabo-verdiana e empossou Pedro Lima, Antero Semedo e Juvenal da Luz, na cidade do Luxemburgo, como membros deste núcleo, na presença do Ministro do Estado e do Desporto, Fernando Elísio Freire.

Este Nucleo, conforme a federação irá contribuir para a divulgação e promoção do Futebol Interno e das Selecções Nacionais bem como mobilizar parcerias para o desenvolvimento da prática do Futebol em Cabo Verde.

Irá o Nucleo contribuir para a organização de torneios internacionais de futebol, com a participação de Clubes e Selecções Nacionais e ainda colaborar com as Equipas Técnicas de Selecções Nacionais, no seguimento de Jogadores cabo-verdianos, residentes no Luxemburgo, e de Jogadores de ascendência cabo-verdiana.

Uma Escola de Formação de Futebol “Tubarão Azul”, integrando filhos de cabo-verdianos residentes no Luxemburgo está também no protocolo, como também a criação e gestão da Loja “Tubarão Azul” para exposição e venda de artigos das Selecções Nacionais.