Mindelo Capital da Juventude Cabo Verdiana durante seis meses

13/06/2019 00:41 - Modificado em 13/06/2019 00:41

Durante seis meses, de Julho à Dezembro, a cidade do Mindelo terá a responsabilidade, em regime piloto, de apresentar, bem como desenvolver uma agenda de atividades sociais, culturais, políticas e económicas, que contassem com o engajamento e direcionadas para os jovens locais, nacionais e internacionais.

A proposta foi apresentada pela Vereadora da área da Juventude, Solange Neves, que referiu durante a apresentação que esta proposta de implementação da Cidade Capital da Juventude em Cabo Verde tem como objectivo projectar a nível nacional e internacional cidades que se distingam pela apresentação de projectos direccionados para a juventude.

E que pretende-se que com a implementação desta iniciativa se institucionalize a Cidade Capital da Juventude em África, que permita apresentar-se como um modelo a nível das políticas de juventude, assim como desenvolver uma dinâmica na área da juventude em termos de vida cultural, social, política e económica.

“Pela importância dos jovens no desenvolvimento do nosso país, suas localidades e do mundo em geral, devemos cada vez mais possibilitar-lhes mais vez e voz para que possam desenvolver seus conhecimentos e pôr na prática os seus desejos.

Este desafio lançado pelo Governo de Cabo Verde, através da Secretaria de Estado, será coordenado pela Câmara Municipal de São Vicente, em parceria com diversos atores locais. A comissão é formada pelo Governo, pela Câmara Municipal e pela sociedade civil (associações, congregações religiosas, pessoas e entre outros).

O que é uma “Cidade Capital da Juventude”?

O Governo atribui a uma cidade a designação de “Cidade Capital da Juventude” pelo período de um ano, durante o qual é dada a essa cidade a oportunidade de mostrar, através de um programa multifacetado, a dinâmica na área da juventude em termos de vida cultural, social, política e económica.

Objetivos

(Implementar o projeto Cidade Capital da Juventude em Cabo Verde.)

· Especificamente pretende-se:

– Promover a cooperação juvenil do nível local ao internacional, juntando intervenientes relevantes e promover o sentimento de Cidadania;

– Capacitar os mais jovens a todos os níveis, encorajando-os a ser atores mais pró-ativos na sociedade;

– Aumentar a atratividade do território, impulsionando um ambiente dinâmico e amigo da Juventude que contribuirá para a fixação de jovens no seu concelho e o consequente desenvolvimento urbano;

– Dar voz à vontade dos jovens;

– Estimular a criatividade e a inovação;

– Promover a cidadania e os valores, direitos humanos e a igualdade de oportunidades, quebrar preconceitos e estereótipos;

– Contribuir para o reconhecimento da educação não-formal;

– Aumentar a visibilidade e o acesso à informação sobre oportunidades para os jovens; – Desenvolver uma dinâmica na área da juventude em termos de vida cultural, social, política e económica;

– Promover a Cidadania Cabo-Verdiana ativa em paralelo com outras cidadanias.

· Áreas de maior enfâse:

– Capacitação e Formação;

– Desporto e Saúde;

– Cultura e Arte;

– Voluntariado e Solidariedade.

Atividades a serem realizadas

1ª fase

– Workshop’s de Participação Cívica Juvenil – Junho.

2ª fase

Início do Evento CCJ – Mindelo 2019:

· Flash Mob. (Mobilização da Juventude) – Julho.

– Atividade que tem como objetivo lançar oficialmente Mindelo como a CCJ 2019.

· Fórum Youth Konect; – Julho

– Atividade a ser promovida pela Secretaria de Estado com o apoio da organização do CCJ.

· Show de Talentos – Agosto;

– Atividade que pretende promover o talento jovem nas suas mais variadas vertentes.

· Lazareto Games – Setembro;

– Atividade a ser realizada pela Câmara Municipal de São Vicente em parceria com a organização do CCJ.

· Conversas Abertas – Outubro à Novembro;

– Atividade que tem como objetivo de debater temas vários que afetam a juventude.

· Megacampanha de Limpeza de Praias – Outubro;

– Atividade que tem como objetivo consciencializar os jovens da sua responsabilidade ambiental.

· Gala da Juventude – Dezembro.

– Reconhecer os jovens que se destacam em várias áreas.

Para além dos eventos e atividades habitualmente realizados ao longo de todo o ano na cidade escolhida, irá desenvolver-se, em paralelo, e juntamente com os seus diferentes parceiros locais e internacionais, uma série de iniciativas em que a juventude assume o papel principal.

A próxima Cidade Capital da Juventude de Cabo Verde será atribuída através de um concurso, onde as cidades interessadas apresentam a sua candidatura.