Seleção de São Vicente: Djam e Walter subsituem lesionados Djosa e Calú

12/06/2019 23:21 - Modificado em 12/06/2019 23:21

O defesa central Djam, jogador da Académica do Porto Novo e Walter, médio do Derby, foram os escolhidos pela equipa técnica da seleção de São Vicente, liderada por ‘Piki’, para colmatar as ausências por lesão de Djosa e Calú.

A seleção de São Vicente irá defender em São Nicolau o título conquistado em 2015 no Sal. A seleção que iniciou os trabalhos na semana passada, já depara, por lesões, com alterações na lista de convocados.

De acordo com informações recolhidas pelo NN, o defesa central da Académica do Mindelo, Djosa, foi substituído pelo jogador da Académica do Porto Novo, Djam. Já o médio defensivo Calú, campeão regional e nacional ao serviço do Mindelense, devido a lesão também falha a sua presença em São Nicolau, sendo que para o seu lugar foi chamado o médio centro Walter, do FC Derby.

De resto, estes dois atletas já integraram as sessões de trabalhos da seleção sanvicentina com vista à preparação do Inter-Ilhas que arranca a 05 de Julho de 2019, em São Nicolau e tem a final agendada para 16 do mesmo mês.

Lista dos convocados:

Gr: Ken e Fóck (Batuque)

Defesas: Bomba (CS Mindelense), Guga (CS Mindelense), Yuran (Batuque), Djam (Académica do Porto Novo) e Tony (Académica do Mindelo).

Médios: Metcha (CS Mindelense), Fredson (CS Mindelense), Maniche (Oásis Atlântico do Sal), Duck (CS Mindelense) e Walter (FC Derby).

Avançados: Papalele (CS Mindelense), Miká (FC Salamansa), Pibip (CS Mindelense), Balakov (Batuque) e Toy (FC Derby).