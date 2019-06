Clínica Experimental de Ortóptica de São Vicente inaugurada nesta quarta-feira

12/06/2019 16:09 - Modificado em 12/06/2019 16:16

Através da iniciativa da Universidade do Mindelo, a ilha de São Vicente vai ganhar, a partir desta quarta-feira, 12, de junho, um Centro Clínico Experimental de Ortóptica moderno e bem equipado, com foco na formação mas também na investigação.

Inserida nas atividades alusiva às Jornadas de Ortóptica e Ciências de Visão que acontecem de 12 a 15 na Uni-Mindelo, a inauguração do Centro Clínico Experimental de Ortóptica, que fica no Bloco B da instituição, será presidida pelo ministro de Saúde, Arlindo do Rosário.

De acordo com a diretora da Escola Superior de Saúde da Uni-Mindelo, Suelly Reis, o Centro Clínico Experimental é um espaço moderno, bem equipado e de alta qualidade que permite um diagnóstico precoce de vários problemas de visão. A mesma entende que com isso vão passar a ter condições para apoiar o tratamento e a reabilitação no que toca a saúde da visão, mas também uma mais-valia na formação dos novos profissionais.

“Queremos despertar nos nossos profissionais a colaboração nas diferentes estruturas de saúde, os Hospitais e Centros de Saúde, para trabalharem mais próximas da nossa sociedade” frisou, argumentando que estes problemas podem ser diagnosticados logo à nascença, mas infelizmente esta é ainda uma área muito pouco desenvolvida e estudada na realidade cabo-verdiana.

As pessoas com baixa renda são apontadas por Suelly Reis como sendo o público-alvo para atendimentos, cuidados de diagnóstico, tratamento e reabilitação.

O curso de Ortóptica da Universidade do Mindelo, arrancou no ano letivo 2013. Até então já foram formados e inseridos no mercado de trabalho 14 profissionais. Outros vinte e três alunos deverão concluir, brevemente, a licenciatura em Ortóptica.