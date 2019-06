Humberto Coelho prevê protocolos com Cabo Verde na formação de jogadores, árbitros e dirigentes

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Humberto Coelho, que esteve no Mindelo, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, enalteceu a honra em estar em Cabo Verde, salientando a boa relação existente entre a FPF e a FCF, prevendo protocolos na área de formação de jogadores, árbitros e dirigentes.

O dirigente da FPF, acompanhado pelo antigo internacional Eliseu, mostrou-se orgulhoso por representar a FPF no evento, afirmando que durante a sua estadia em Cabo Verde já se reuniu com alguns dirigentes da Federação Cabo-verdiana, tendo em vista a materialização de protocolos, principalmente na área da formação de jogadores, arbitragem e dirigismo. “Penso que é nestes aspetos que de fato estamos a evoluir cada vez mais, e penso que será uma luta não só para Cabo Verde, mas também para todos os países da Lusofonia” sublinhou.

O representante da Federação Portuguesa de Futebol para as comemorações do Dia de Portugal, em Cabo Verde, salientou ainda a ajuda importante dada por jogadores de origem cabo-verdiana na seleção nacional portuguesa, que vem de duas conquistas recentes (EURO 2016 e Liga das Nações). “Por isso é um país que precisa de ajuda, porque de fato tem talentos, com uma juventude que tem uma paixão enorme pelo futebol” regozijou-se.

Humberto Coelho enalteceu ainda a grande proximidade entre a seleção nacional com a comunidade cabo-verdiana e não só, esperando que esta proximidade e os resultados obtidos ajudem com os objetivos traçados por todos os envolvidos.