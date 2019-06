Ministério do Desporto e FCF assinam contrato de cofinanciamento para a Taça Independência 2019

O Ministério do Desporto e a Federação Cabo-verdiana de Futebol vão assinar esta quinta-feira, 13, um contrato de cofinanciamento da Taça Independência, que se realiza entre os dias 05 a 15 de Julho na ilha de São Nicolau.

De acordo com a Direção Geral dos Desportos, o documento será assinado por Anildo Santos e Mário Semedo, na sala de reuniões da Chefia do Governo, na cidade da Praia.

A edição 2019 da Taça Independência terá uma importância acrescida, segundo a DGD, pois marca o retorno deste histórico torneio Inter-Ilhas, após uma interrupção de três anos.

Uma prova que servirá ainda de espaço de observação para a escolha dos selecionáveis para o próximo compromisso da seleção cabo-verdiana que irá participar nas eliminatórias para o Campeonato Africano das Nações para jogadores residentes – CHAN 2019 – cuja fase final acontece na Etiópia.

A seleção de São Vicente, detentora do título desta competição, integra o Grupo B juntamente com as seleções da Diáspora, Santiago, Boa Vista e Maio. O Grupo A é composto pelas seleções de São Nicolau (anfitriã), Santo Antão, Sal, Fogo e Brava.