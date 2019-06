Voleibol: Atlético Volley Club do Mindelo crítica pré-convocatória da seleção masculina com apenas dois mindelenses

A equipa atual campeã regional de São Vicente, e com presença assídua no campeonato nacional da modalidade, veio ao terreiro nesta terça-feira, expressar todo o seu descontentamento pela chamada de apenas dois jogadores de São Vicente, que militam no Progresso Volley Clube, para a pré-convocatória da seleção cabo-verdiana de voleibol masculina que se prepara para os jogos da fase preliminar zonais com a congénere da Gâmbia nas cidades da Praia e Banjul no decorrer deste mês.

De acordo com o clube, a lista de pré-convocados para a seleção masculina de voleibol de Cabo Verde, coloca São Vicente com uma participação histórica, pela negativa, de 10% (2 atletas em 20). “Na verdade, corre-se o risco de apenas ficar com 5% quando forem escolhidos os 12 ou 14 elementos para a lista final” lê-se numa publicação da equipa na sua página nas redes sociais.

O clube avança que a ilha, nas últimas 8 épocas, teve uma equipa na final em 7 épocas consecutivas e participou nos últimos anos em duas Ligas dos Campeões, e vê-se agora excluído da seleção de Cabo Verde da modalidade.

“É preciso lembrar que no tempo do técnico Luca Privitera, São Vicente esteve sempre entre os 30 a 40% de atletas e mesmo depois de estar na frente a nível nacional nunca esse número aumentou – para o bem do equilíbrio nacional” escreve o clube.

O Atlético enumera ainda uma série de situações, como a entrada da nova equipa técnica, que tem restringido o acesso dos jogadores da ilha para as provas internacionais da seleção e que segundo a mesma fonte representa uma “falta de respeito e consideração ao polo de voleibol – São Vicente – coloca no plano de ridículo quem tenta de todas as formas limpar a história de São Vicente no Voleibol de Cabo Verde”.

De realçar que a lista de pré-convocados é dominada por jogadores residentes, divididos pelas regiões desportivas de Santiago Sul (10), Sal (2) e São Vicente (2). Os restantes atletas militam em Portugal, Holanda e Espanha.