Unitel T+ lança internet 4G em exclusivo, na ilha do Sal

12/06/2019 00:40 - Modificado em 12/06/2019 00:40

A Unitel T+, encontra-se preparada para avançar com a internet 4G, com exclusividade na ilha do Sal, com a devida autorização da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME.

De acordo com a operadora de telecomunicações, todos os clientes da Unitel T+ poderão usar a rede 4G até o dia 30 de Junho, a título experimental, por ocasião dos Jogos Africanos de Praia 2019.

O lançamento do deste serviço 4G terá lugar dia 12, esta quarta-feira, no Pontão em Santa Maria.

A quarta geração de telefonia móvel – 4G – vai permitir que os clientes da Unitel T+ possam usar o serviço de dados com maior velocidade, com maior qualidade, conseguindo ter assim, uma melhor experiência no uso da internet.

Tal como o 3G, a sigla 4G refere-se à quarta geração relativa a equipamentos e serviços de telecomunicações.

De acordo com o site adslfibra.pt, trata-se de uma evolução no mercado de telecomunicações, uma vez que a tecnologia 4G funciona com LTE (Long Term Evolution). Este tipo de tecnologia de transmissão de dados funciona com base em WCDMA e GSM, que prioriza os dados de internet ao invés dos dados de voz.

A velocidade do 4G é maior do que a de 3G, uma vez que pode chegar aos 100 Mb por segundo. É um valor nunca antes alcançado por outras tecnologias (3G, 2G ou mesmo 1G).

Há um detalhe que pode fazer toda a diferença, mesmo que tenha cobertura 4G nas zonas que mais frequenta: se o seu dispositivo móvel não estiver habilitado para a tecnologia 4G, só conseguirá fazer conexão à rede 3G.

Podemos dizer-lhe, desde já, que existe uma diferença muito elevada entre velocidade 3G e 4G. Atente ao pormenor de que necessita de um equipamento que possibilite a utilização de rede 4G.

Enquanto a velocidade média de tecnologia 3G atinge entre os 5 e os 10 Mb por segundo, já a velocidade de internet 4G pode ser cerca de 100 Mb por segundo.

Para além disso, as antenas de rede 4G são distintas. Enquanto as de 3G são altas e com um sinal intenso, as de quarta geração são mais baixas e ainda mais intensas (podem partilhar o sinal entre 300 a 400 telemóveis ao mesmo tempo).

A desvantagem no 4G, relativamente às antenas é a necessidade de serem colocadas mais numa única zona por o alcance ser menor. Só com um elevado número de antenas é que a cobertura 4G ficará elevada.