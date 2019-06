PAICV defende concurso público e transparência na concessão de aeroportos cabo-verdianos

12/06/2019 00:32 - Modificado em 12/06/2019 00:32

O PAICV defendeu a necessidade de haver concurso público e transparência na concessão de aeroportos cabo-verdianos.

“Consideramos que, nesta fase, uma concessão desta natureza deveria exigir um concurso público aberto para permitir também transparência, mas para permitir que seja mobilizado um parceiro, de entre os melhores, que permita maior investimento”, disse o líder parlamentar do PAICV.

Rui Semedo falava aos jornalistas na Cidade da Praia para fazer o balanço das jornadas parlamentares do maior partido da oposição, visando a preparação da primeira sessão plenária de Junho, que arranca na quarta-feira, tendo como pano de fundo o debate com o ministro tutelar sobre a questão da segurança.

Aquele parlamentar advogou ainda a mobilização de um parceiro que permita a modernização dos serviços aeroportuários e que Cabo Verde possa dar o “salto necessário”, no sentido de crescer também neste sector.

Rui Semedo lembrou que, nos últimos anos, foram feitos “muitos investimentos” nos aeroportos internacionais e não internacionais e que, por isso, com os ganhos obtidos, deveria se ousar “ganhos maiores”.

Neste sentido, reforçou a necessidade da “mobilização de um parceiro com capacidade, com ‘know-how’ e com, também, possibilidade de investir para fazer crescer o sector”.

Inforpress