Proposta de lei que define a pensão a atribuir aos Torturados de São Vicente e Santo Antão em discussão no Parlamento

12/06/2019 00:02 - Modificado em 12/06/2019 00:02

A primeira Sessão Parlamentar de junho, arranca nesta quarta-feira, 12 de junho, sendo um dos pontos da agenda a discussão na generalidade da proposta de lei que define a pensão financeira mensal a atribuir às vítimas de tortura e maus tratos, ocorridos em São Vicente e Santo Antão em 1977 e 1981.

De acordo com a porta-voz do Movimento para a Democracia (MpD), Filomena Delgado, “O valor da pensão que se está a atribuir ou se vai atribuir a essas pessoas, é um valor que não seria suficiente para os ressarcir por tudo o que passaram. Estamos a trabalhar no sentido de se fazer uma repartição equitativa a todos os cabo-verdianos” acrescentou.

De realçar que a proposta de lei do governo, aprovada em Conselho de Ministros em Abril, prevê a atribuição de uma pensão que pode chegar aos 75 mil escudos aos sobreviventes das torturas em São Vicente e Santo Antão, em 1977 e 1981.

Segundo testemunhos de algumas das vítimas, estas sofreram várias injúrias, espancamentos e torturas em São Vicente, na Cadeia da Ribeirinha, na Ribeira de Julião, no Morro Branco e em João Ribeiro.