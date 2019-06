CS Mindelense Vs. Misto de São Vicente para homenagear Carlos Afonso

11/06/2019 23:55 - Modificado em 11/06/2019 23:55

Foto: SportsMídia

No sentido de homenagear o contributo dado por Carlos Afonso, a comunidade desportiva de São Vicente e amigos tem em agenda a realização de um leque de actividades desportivas no próximo sábado, 15 de junho, onde se destaca está o jogo entre o CS Mindelense e a seleção de São Vicente que irá participar no Inter-Ilhas 2019.

Estas atividades a serem desenvolvidas, são uma forma de homenagear o contributo dado por Carlos Afonso, que ao longo de toda a sua carreira narrou e fez várias reportagens nos diversos recintos desportivos da ilha de São Vicente e não só, e que tem enfrentado ultimamente alguns problemas de saúde.

Neste âmbito, em parceria com as Associações Regionais de Futebol, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Atletismo e Golfe de São Vicente e o Clube Sportivo Mindelense, alguns amigos decidiram organizar no sábado dia 15 de Junho de 2019, a partir das 14:00 horas, no Estádio Adérito Sena, um jogo entre os campeões regionais e nacionais o Mindelense e a seleção que defenderá as cores da ilha na próxima edição do Inter-Ilhas a ser realizado em São Nicolau.

De acordo com o programa que o NN teve acesso, o jogo servirá também para a imposição das faixas de campeão regional do Mindelense época 2018/19, que será antecedido por demonstrações de Karaté, acrobacia, dança, entre outros. No intervalo do jogo haverá ainda uma prova de atletismo de 1.500 metros, envolvendo os melhores atletas da ilha. As atividades prosseguem no Polivalente Oeiras, com jogos de Andebol, Voleibol e Basquetebol.

Ao NN, Cardoso da Silva, um dos promotores destas iniciativa, salientou que o objetivo passa por fazer uma festa como reconhecimento pessoal, a esta figura que tanto fez para elevar o desporto Cabo-verdiano. Nisso aproveitam a colaboração de todas as associações desportivas da ilha, o CS Mindelense e também todos os sanvicentinos, porque entendem que esta será uma festa dos mindelenses para com Carlos Afonso, que dedicou a sua vida em prol do desporto na ilha, tanto na rádio como na televisão. Por isso, pede a colaboração de todos os mindelenses.

De salientar que Carlos de Oliveira Afonso, nasceu a 10 de Dezembro de 1956, e exerceu durante largos anos a função de jornalista na Radio Pública e Televisão Cabo-verdiana.