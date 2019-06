Confunde saída de emergência com casa de banho e abre porta do avião

11/06/2019 01:17 - Modificado em 11/06/2019 01:17

Confusão de passageira obrigou a companhia a atrasar o voo em mais de sete horas.

Uma passageira da companheira área Pakistan International Airlines (PIA) abriu a porta de saída de emergência do avião, quando este estava prestes a levantar voo do aeroporto de Manchester, no Reino Unido, por pensar que era a casa de banho.

O incidente, que aconteceu na passada sexta-feira, não fez feridos, mas provocou um atraso de mais de sete horas no voo, que contava com 37 passageiros.

De acordo com o Manchester Evening News, quanto a patilha da porta da saída de emergência é partida, há todo um protocolo que é necessário seguir antes de o avião poder voltar a voar.

Sete horas depois, e já com uma porta de saída de emergência nova, a aeronave voou com destino ao Paquistão.