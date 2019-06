Benfica renova com Evy Pereira

11/06/2019 01:09 - Modificado em 11/06/2019 01:09

A jogadora do Benfica, Evy Pereira |RODRIGO ANTUNES / LUSA

Consumada a subida ao primeiro escalão do futebol feminino português, o Benfica continua e arrumar a casa e garantiu já a renovação com Evy Pereira, avançada que leva 36 golos marcados esta época.

«Para mim, é muito importante ao nível pessoal porque o Benfica tem todas as condições para me ajudar a evoluir, portanto, estou muito feliz com a minha renovação», começou por dizer a atleta de 25 anos à BTV.

A temporada ainda não terminou já que falta discutir, com o SC Braga B, o título de campeão da 2.ª Divisão, numa final a duas mãos que arranca a 16 de junho. Porém, Evy Pereira faz já um balanço positivo da época 2018/19, a primeira do Benfica na modalidade:

– Ao nível individual foi um ano sensacional, não há muitas palavras para descrever porque foi um ano em que cresci muito, fui muito valorizada aqui pelos adeptos, fui muito acarinhada, tive condições que me permitiram crescer e, para mim, isso representou muito. A final da Taça de Portugal foi um momento alto, é algo que ficará na minha carreira e eu jamais irei esquecer.

Numa projeção da próxima temporada, Evy Pereira deixou uma garantia: «As competições vão ser outras, mas nós vamos entrar com a mesma raça e a mesma ambição, para conseguirmos alcançar todos os objetivos, isto porque o Benfica joga sempre para ganhar.»

Por A Bola