Presidente do Mindelact condecorado pelo chefe de Estado português

11/06/2019 00:36 - Modificado em 11/06/2019 00:36

“É uma honra sem medida que quero, em primeira instância, partilhar com a cidade que fez de mim o que sou. Esta condecoração é para ti, Mindelo”, disse João Branco, na sua página de Facebook.

João Branco vai ser vai ser condecorado nesta terça-feira, no Mindelo, pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo trabalho feito nos 25 anos de existência do Festival de Teatro do Mindelo.

Uma distinção enquadrada nas comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que estão sendo realizadas também em Cabo Verde, entre as cidades da Praia e do Mindelo.

A justificativa para esta distinção centra-se no trabalho realizado pelo encenador e artista português à frente do Festival Internacional de Teatro do Mindelo – Mindelact, de que foi um dos fundadores há 25 anos.

O programa de Marcelo Rebelo de Sousa nesta terça-feira, no Mindelo, inclui ainda uma visita a uma exposição de arte contemporânea, um passeio a pé e um convívio com jovens desportistas na companhia do futebolista Eliseu, ex-jogador do Benfica, que integrou a selecção de Portugal campeã da Europa em 2016 e que tem dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana.

As comemorações do Dia de Portugal começaram no domingo, no centro da cidade de Portalegre (Portugal) com uma cerimónia de içar da bandeira, ocasião em que o Chefe de Estado português aproveitou para defender que o 10 de Junho é em primeiro lugar uma efeméride que celebra “o culto da pátria”, frisando que o país cultiva o seu passado, mas é um projecto virado para o futuro.