CV Inter-Ilhas assegurará rota obrigatória São Vicente/Santo Antão com frequência de 21 vezes por semana

10/06/2019 23:55 - Modificado em 10/06/2019 23:55

De acordo com a minuta de contrato de concessão, publicada pelo Governo no Boletim Oficial de quinta-feira, 06 de junho, a Cabo Verde Inter-Ilhas, empresa constituída pela Transinsular (51% do capital) e por armadores nacionais (49%), que terá a exclusividade do mercado de transporte marítimo de passageiros e carga no arquipélago, por um período de 20 anos, reforçará a linha São Vicente/Santo Antão, com 21 frequências semanais.

O serviço em todo o arquipélago será prestado, obrigatoriamente, por uma frota de cinco navios de bandeira cabo-verdiana. Mistos de passageiros e carga, com idade igual ou inferior a 15 anos, para que seja assegurado o transporte em condições de qualidade, regularidade, continuidade, eficiência e segurança, conforme pode-se ler na Resolução.

A linha marítima entre Santo Antão e São Vicente, uma das mais movimentadas do país e onde acontece, diariamente, um dos maiores fluxos de passageiros em Cabo Verde, será aquela que terá maior reforço nas ligações que passam a ser asseguradas pela CV Inter-Ilhas.

Nisso, prevê-se viagens ida e volta São Vicente/Santo Antão, pelo menos três vezes por dia, sendo que uma das partidas será feita a partir de Santo Antão. Com isso a frequência será obrigatoriamente de 21 vezes por semana.

De acordo com o Governo, o contrato contempla ainda viagens de São Vicente, com ida e volta, no sentido São Nicolau, Sal e Boa Vista duas vezes por semana. São Vicente/Santiago ida e volta duas vezes por semana. Brava/Fogo e Santiago, com uma pernoita na Brava, seis vezes por semana. Ida e volta Santiago/Maio três vezes por semana. Santiago/Boa Vista/Sal ida e volta duas vezes por semana. Santiago/São Nicolau duas vezes por semana.

De relembrar que, durante o balanço dos três anos de governação feito no mês passado, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, avançou que, está prevista para o período Julho/Agosto a chegada a Cabo Verde do primeiro navio da CV Inter-Ilhas.

Entretanto, as audições no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o Concurso Público de Transportes Marítimos Inter-Ilhas, deverão começar a 17 deste mês.