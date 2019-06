Porto Novo: Feira de produtos agropecuários de Santo Antão arranca esta semana

10/06/2019 17:02 - Modificado em 10/06/2019 17:02

A feira de produtos agropecuários de Santo Antão (Fepasa) arranca sexta-feira, 14, no Porto Novo, com a presença de expositores de toda a ilha, anunciou nesta segunda-feira a edilidade porto-novense, promotora deste evento, enquadrado nas festividades de São João.

A Fepasa, certame que vai na sua décima quinta edição, é promovida, anualmente, por ocasião das festas do santo padroeiro e tem como principal finalidade a promoção e divulgação do potencial agrícola e pecuário de Santo Antão, mas também do artesanato que se produz na ilha.

Um espaço que serve de divulgação das potencialidades do meio rural, numa expectativa de valorização da sua diversidade e qualidade da sua cultura e dos produtos agropecuários em Santo Antão.

O certame, com duração de três dias, é, normalmente, visitado por milhares de pessoas, e conta com a participação de agricultores, criadores de gado, artesãos, produtores de licores, doces tradicionais, compotas, de entre outros produtos.

Esta é também uma forma de dar a conhecer e promover hábitos e costumes do concelho do Porto Novo e da ilha de Santo Antão, bem assim reviver memórias esquecidas ao longo do tempo.Todos os anos esta feira conta com um programa de animação cultural, com presença de coladeiras (colá sonjon), grupos de tamboreiros, grupos locais de música tradicional e exibição de filmes clássicos.