Zé Luís na agenda do FC Porto já houve contactos

10/06/2019 16:50 - Modificado em 10/06/2019 16:51

O internacional cabo-verdiano Zé Luís, antigo jogador de Gil Vicente e Braga, é apontada pela imprensa portuguesa como uma das prioridades do FC Porto para reforçar o ataque. Relatos apontam que Sérgio Conceição timoneiro do vice-campeão português, já terá entrado em contacto diretamente com o jogador para saber da sua disponibilidade em rumar ao “Dragão”.

Zé Luís e Sérgio Conceição, de resto, são velhos conhecidos, pois Conceição orientou o avançado no Braga e tem acompanhado a evolução do jogador de 28 anos, que está agora em destaque ao serviço do Spartak Moscovo, equipa à qual chegou por sete milhões de euros em 2015, proveniente do Braga.

Conforme a imprensa desportiva de portuguesa, “O avançado ficou agradado com o convite”. Resta agora o FC Porto entrar em ação, pelo que deverá nos próximos dias apresentar uma proposta a rondar os oito milhões de euros. Acontece que o Spartak pede pelo menos 10 milhões de euros aos pretendentes do jogador, pelo que o processo poderá demorar um pouco a ser concluído.

Zé Luís tornou-se profissional em 2009 no Gil Vicente, onde esteve duas épocas, tendo depois rumado ao SC Braga, onde durante esse período esteve emprestado. Voltou ao Gil Vicente, antes de ingressar no Videoton da Hungria. Em 2014/2015 fixa-se como titular no Braga e é vendido ao Spartak de Moscovo onde está desde então.

Ao longo de 2018/19, Zé Luís apontou 14 golos em 36 jogos ao serviço do Spartak, tendo sido uma das grandes figuras da equipa.

Natural da ilha do Fogo, o jogador que em S. Vicente representou o Batuque, conta com 17 internacionalizações, tendo marcado dois golos ao serviço da seleção. No seu currículo o jogador conta com uma Taça da Liga, pelo Braga, um campeonato russo e uma taça da Rússia.

De salientar que neste momento, Zé Luís, encontra-se de férias, na ilha do Fogo, sua terra natal.