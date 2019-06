Presidente português condecora várias personalidades no Mindelo

As comemorações oficiais do 10 de Junho, Dia de Portugal, passam este ano por Cabo Verde, sendo que no Mindelo, onde o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa estará nesta terça-feira, 11, o programa oficial inclui desfiles militares, com as Forças Armadas dos dois países, um programa cultural e desportivo e condecorações a algumas personalidades.

Durante a sua estada no Mindelo, no dia 11, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorará várias personalidades que elevaram o nome de Cabo Verde, nos vários domínios, como literatura, saúde, engenharia e teatro. O escritor cabo-verdiano, vencedor do Prémio Camões em 2018, Germano Almeida, o padre Campos, o encenador João Branco, Luís Morazzo e Baptista de Sousa, são os nomes que Marcelo Rebelo de Sousa, irá homenagear com a imposição de insígnias.

Ainda em Mindelo visitará a exposição de Arte Contemporânea Africana “Akuaba”, fará uma passeata pela cidade com deslocação a pé desde o Palácio do Povo, até à Praça Dom Luís. Um programa que contempla ainda a actuação da Banda Municipal de São Vicente, na Praça Dom Luís, e almoço na fragata da Marinha Portuguesa “Álvares Cabral” com as autoridades locais, no Porto do Mindelo.

Constam da programação, convívio desportivo com crianças e jovens desportistas, acompanhados pelo jogador da selecção nacional, Eliseu Pereira dos Santos.