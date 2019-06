Sub-15: Cantareira e Batuque juntam-se à Real Sociedade nas meias-finais

As formações do Cantareira e do Batuque do grupo A e B, respectivamente, garantiram, neste fim-de-semana, o acesso às meias-finais do Campeonato Regional de Futebol Sub-15, ao vencerem o Corinthians e o Geneva. Estas duas equipas juntam-se, assim, ao já apurado Real Sociedade do grupo C.

O campeonato regional de sub-15, caminha a passos largos para o seu término sendo que neste fim-de-semana, as contas dos grupos A e B ficaram definidas. No grupo A, para garantir o acesso à próxima fase, o Cantareira goleou, nesta quinta jornada, o Corinthians por 4-2. Com este resultado o Cantareira chegou aos 13 pontos, quando falta ainda uma jornada por disputar, deixando Zona Libertada que goleou a Académica pelo mesmo resultado, sem hipóteses de uma possível qualificação para as “meias”, pois a equipa mesmo com 10 pontos e hipóteses matemática, tem desvantagem no confronto directo com o Cantareira. Os jogos da última jornada servirão apenas para cumprir calendário.

O Batuque FC, do grupo B, também garantiu o passaporte para as meias-finais, ao aplicar chapa sete ao Geneva. Neste mesmo grupo o Ponta d`Pom também goleou a equipa do Domingos Bombeiro por 7-1. Com o combinado de resultados o Batuque chegou aos 15 pontos na tabela classificativa e fez a festa da passagem para a próxima fase da prova.

Por fim, no grupo C (composto por 5 equipas) a Real Sociedade, que há muito garantiu o acesso às meias-finais, continuou na senda das vitórias. Com a goleada de 4-1 sobre a formação de Pedra Rolada, neste domingo, 09, chegou aos 21 pontos, somando assim por vitórias os sete jogos já disputados.

Neste grupo onde o segundo classificado também fica apurado para a próxima fase – porque é formada por cinco equipas – o Estoril ganhou folgo na luta, após despachar o Vasquianos por expressivos 2-6. Os “estorilistas” somam agora 10 pontos, enquanto que, Pedra Rolada manteve os 9 pontos que tinha à entrada para a sétima e penúltima jornada.